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دليلك إلى التعامل والوقاية من آلام الظهر

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
دليلك إلى التعامل والوقاية من آلام الظهر
المواطن - فريق التحرير

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أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلًا توعويًا بعنوان “دليل التعامل والوقاية من آلام الظهر”، والذي يهدف إلى توعية الجمهور بأهمية الوقاية من آلام أسفل الظهر وكيفية التعامل معها عن طريق تقديم تمارين تفاعلية مختلفة تساعد على التقليل من هذه الآلام والوقاية منها وإمكانية تطبيقها في أي زمان ومكان.

يوضح الدليل أن معظم الأشخاص في فترة ما من حياتهم سيعيشون تجربة آلام أسفل الظهر، ويعتبر الألم في هذه المنطقة مشكلة شائعة تؤثر على الحياة اليومية والمهنية والاجتماعية للأفراد، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على نوعية حياتهم، ولكن في حال الاهتمام بنمط حياة صحي وممارسة التمارين اللازمة يمكن الوقاية والتقليل منها.

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تعريف آلام الظهر

يبدأ الدليل بتعريف مفهوم الألم كنظام إنذار من الجهاز العصبي ويختلف من فرد لآخر حيث إنه تجربة معقدة تختلف مسبباتها من شخص لآخر، كما أن للألم أنواعاً مختلفة، منها الألم الحاد الذي يظهر بشكل مفاجئ نتيجة إصابة أو حالة طبية، ويستمر لفترات قصيرة، والألم المزمن الذي يستمر لفترات طويلة تزيد عن ثلاثة أشهر.

أسباب آلام أسفل الظهر

ويقدم الدليل أيضًا بعض الأسباب الممكنة لآلام أسفل الظهر، مثل الإجهاد وزيادة الوزن أو رفع الأوزان الثقيلة بشكل خاطئ والجلوس أو الوقوف بوضعيات غير مريحة للظهر، بالإضافة إلى قلة النشاط البدني والحركات المفاجئة التي تجهد العضلات والأربطة.

ومن بين الأمراض المرتبطة بآلام الظهر تجدر الإشارة إلى عرق النسا والتهاب المفاصل وبعض الحالات الأخرى.

ويمكنك الاطلاع على الدليل من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط.

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