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يتدرب في الرياض خلال الفترة الحالية

دوغلاس كوستا يثير الجدل بالانضمام لـ الاتحاد أو الشباب .. القصة كاملة

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
دوغلاس كوستا يثير الجدل بالانضمام لـ الاتحاد أو الشباب .. القصة كاملة
المواطن - محمد سمعه

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أثار اللاعب البرازيلي دوغلاس كوستا، نجم بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي السابق، الجدل، وذلك بعد حضوره مباراة الاتحاد والشباب اليوم في دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الشباب بهدف دون رد.

ويتواجد كوستا حاليًّا في الرياض حيث يتدرب في إحدى الصالات الرياضية مما أثار الجدل حول اقترابه من الانضمام لأحد أندية دوري روشن في يناير المقبل.

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تعليق دوغلاس كوستا

وكتب كوستا عبر حسابه في الإنستجرام: “أهم شيء هو فعل ما أحب وهو التدريب في الإجازة، شكرًا للسعودية على هذا الاستقبال في الرياض”.

ويُعد كوستا حاليًّا صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وتسبب تواجده في مباراة الشباب والاتحاد اليوم بإثارة الجدل إما بانضمامه للشباب أو لنادي الاتحاد في يناير المقبل.

دوغلاس كوستا كان بدأ مسيرته في نادي جريميو البرازيلي من عام 2008 حتى 2010، وسبق له اللعب في صفوف أندية شاختار دونيتسك الأوكراني وبايرن ميونخ ويوفنتوس وجريميو، ثم انضم لنادي لوس أنجلوس جالاكسي في موسم 2022/ 2023.

دوغلاس كوستا

ترتيب دوري روشن

وبعد خسارة الاتحاد من الشباب اليوم، يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

الفيحاء في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، الشباب تاسعًا برصيد 15 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، أبها في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 والأخير برصيد 5 نقاط.

دوغلاس كوستا

 

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