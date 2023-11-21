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مؤكدًا إنهاء المفاوضات سريعًا

دومينجو: مارسيلو غاياردو قيادي وملهم

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
دومينجو: مارسيلو غاياردو قيادي وملهم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد، البرتغالي دومينجو سواريز، تفاصيل المفاوضات مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتولي مهمة تدريب العميد.

دومينجو يُشيد بـ مارسيلو غاياردو

وتحدث دومينجو عن المدرب الأرجنتيني، قائلًا: “أستطيع وصف غاياردو بأنه الرجل الفائز دائماً لذلك وقع الاختيار عليه، وهو قيادي وملهم لكل من يعمل معه”.

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وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب الأرجنتيني: “في فترة المفاوضات قال لي مارسيلو غاياردو حرفياً أريد الالتحاق بالفريق سريعاً لأن لدينا بطولة مهمة في ديسمبر المقبل”.

مارسيلو غالاردو - غاياردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

غاياردو يبدأ مهمته مع الاتحاد

وأعلن نادي الاتحاد مؤخرًا، عن تعاقده رسميًا مع مارسيلو غاياردو، خلفًا للمدير الفني البرتغالي المُقال نونو سانتو، حيث سيقود الفريق لمدة موسم ونصف، حتى شهر يونيو عام 2025، وبدأ مهام عمله.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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