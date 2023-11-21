دومينجو: مارسيلو غاياردو قيادي وملهم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد، البرتغالي دومينجو سواريز، تفاصيل المفاوضات مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتولي مهمة تدريب العميد.

دومينجو يُشيد بـ مارسيلو غاياردو

وتحدث دومينجو عن المدرب الأرجنتيني، قائلًا: “أستطيع وصف غاياردو بأنه الرجل الفائز دائماً لذلك وقع الاختيار عليه، وهو قيادي وملهم لكل من يعمل معه”.

وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب الأرجنتيني: “في فترة المفاوضات قال لي مارسيلو غاياردو حرفياً أريد الالتحاق بالفريق سريعاً لأن لدينا بطولة مهمة في ديسمبر المقبل”.

غاياردو يبدأ مهمته مع الاتحاد

وأعلن نادي الاتحاد مؤخرًا، عن تعاقده رسميًا مع مارسيلو غاياردو، خلفًا للمدير الفني البرتغالي المُقال نونو سانتو، حيث سيقود الفريق لمدة موسم ونصف، حتى شهر يونيو عام 2025، وبدأ مهام عمله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.