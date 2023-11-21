صالح الشهري ورديف يقودان هجوم السعودية ضد الأردن غاياردو: الطموح والتحدي سبب قبولي تدريب الاتحاد الأخضر الأولمبي يخسر ضد أستراليا بثلاثية دومينجو: مارسيلو غاياردو قيادي وملهم الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع NOMAC منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج SSC تنقل مباراة السعودية والأردن
كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد، البرتغالي دومينجو سواريز، تفاصيل المفاوضات مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتولي مهمة تدريب العميد.
وتحدث دومينجو عن المدرب الأرجنتيني، قائلًا: “أستطيع وصف غاياردو بأنه الرجل الفائز دائماً لذلك وقع الاختيار عليه، وهو قيادي وملهم لكل من يعمل معه”.
وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب الأرجنتيني: “في فترة المفاوضات قال لي مارسيلو غاياردو حرفياً أريد الالتحاق بالفريق سريعاً لأن لدينا بطولة مهمة في ديسمبر المقبل”.
وأعلن نادي الاتحاد مؤخرًا، عن تعاقده رسميًا مع مارسيلو غاياردو، خلفًا للمدير الفني البرتغالي المُقال نونو سانتو، حيث سيقود الفريق لمدة موسم ونصف، حتى شهر يونيو عام 2025، وبدأ مهام عمله.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.