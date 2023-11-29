ديربي الهلال والنصر يجذب أنظار العالم إلى الرياض

تترقب الجماهير ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، نظرًا لقوة الفريقين وتواجد نجوم عالمية في صفوفهما.

ديربي الرياض

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

العالم ينتظر قمة الهلال والنصر

وتحظى قمة الهلال والنصر اليوم باهتمام عالمي كبير، نظرًا للصفقات العالمية التي تتواجد في صفوف كل منهما، وفي المقدمة، قائد العالمي ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو.

ويضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر العديد من النجوم العالميين، بجانب رونالدو، ومنهم؛ مواطنه أوتافيو، السنغالي ساديو ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيميرك لابورت.

كما يوجد العديد من النجوم العالميين في صفوف الهلال، ومنهم؛ الحارس المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، الثنائي البرازيلي مالكوم وميشيل ديلغادو، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي ألكسندر ميتروفيتش.