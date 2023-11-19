دي خيا يحسم موقفه من عرض النصر

حسم حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، الإسباني ديفيد دي خيا، موقفه من العروض التي تلقها مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ عرض من النصر.

الرحيل عن مانشستر يونايتد

ويظل دي خيا صاحب الـ33 عامًا، من دون ناد منذ شهر يونيو الماضي، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما يُسهل من عملية التفاوض معه.

دي خيا يرفض الانتقال للنصر

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “رفض دي خيا عرضًا جديدًا من النصر براتب يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا”.

وأضافت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن مصادر قريبة من دي خيا: “زوجة الحارس الإسباني، إيدورن وراء قراره برفض العرض السعودي؛ الذي كان سيتيح له مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا”.

وتابعت: “إنتر ميامي أيضًا أظهر اهتمامه بالتوقيع مع الحارس الإسباني، حيث إن احتمالية اللعب في الدوري الأمريكي مع ليونيل ميسي تحمل بعض الجاذبية، كما أنه يضم أيضًا زملاءه السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس”.

وواصلت الصحيفة البريطانية: “عرض مانشستر يونايتد لعودة دي خيا بعقد قصير الأجل لا يزال قائمًا، لا سيما أن أندريه أونانا سيغيب لمدة شهر على الأقل بسبب كأس الأمم الأفريقية”.

وجاء في ختام تقرير “ذا صن”: “الحارس الإسباني ظهر مؤخرًا أكثر من مرة في مدينة مانشستر، إحداها مع سيرجيو ريجيلون، والأخرى رفقة برونو فيرنانديز”.