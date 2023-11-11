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سيقوم بإخراجه الحائز على جائزة الأوسكار دارين أرونوفسكي

دي كابريو مرشح لبطولة فيلم يجسد قصة حياة إيلون ماسك

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
دي كابريو مرشح لبطولة فيلم يجسد قصة حياة إيلون ماسك
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تعمل شركة الأفلام المستقلة A24 على مشروع فيلم سيرة ذاتية عن قطب التكنولوجيا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ومن المقرر أن يتولى مهمة إخراج الفيلم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار دارين أرونوفسكي.

فيلم يجسد حياة إيلون ماسك

ونقلت شبكة “إن بي سي” الأمريكية عن مصدر مقرب من المشروع، إنه سيعتمد مشروع الفيلم على السيرة الذاتية الأكثر مبيعًا التي كتبها والتر إيزاكسون لرجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك المالك لشركتي SpaceX وTesla، وسيعتمد الفيلم على الكتاب الذي نُشر في سبتمبر. وقال المصدر إن شركة الأفلام المستقلة A24 حصلت على حقوق إنتاج الفيلم بعد حرب شرسة مع المنافسين في مجال الإنتاج السينمائي.

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وقال المصدر: “كانت الصفقة تنافسية للغاية مع كبار الاستوديوهات وصانعي الأفلام المتنافسين”. وتعاونت A24 سابقًا مع أرونوفسكي في فيلم The Whale العام الماضي، بطولة بريندان فريزر في دور اقتنص جائزة الأوسكار. وحصل أرونوفسكي على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم Black Swan الذي صدر عام 2010.

أبرز المرشحين لدور إيلون ماسك

ولم يتضح على الفور من الذي سيتم اختياره لتجسيد دور ماسك في الفيلم. ومن ضمن الأسماء المقترحة التي تم تداولها، ممثلين مثل ليوناردو دي كابريو، وبول دانو، وشيا لابوف، وجواكين فينيكس.

إيلون ماسك هو رائد أعمال ومهندس ومخترع أمريكي جنوب إفريقي. ولد في 28 يونيو 1971 في بريتوريا، جنوب إفريقيا. يُعتبر ماسك واحدًا من أهم وأشهر رواد الأعمال في العالم، وهو معروف بتأسيسه وقيادته لعدد من الشركات التكنولوجية الكبيرة.

محطات هامة في حياة إيلون ماسك

ويعد إيلون ماسك شخصية فارقة في تاريخ التكنولوجيا، بعدما أسس الكثير من الشركات التي قدمت خدمات واسعة حول العالم، تشمل أبرزها:

1. تسلا موتورز (Tesla Motors): شركة صناعة السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

2. سبيس إكس (SpaceX): شركة الفضاء التي تعمل على تطوير تكنولوجيا السفر الفضائي واستكشاف المريخ.

3. سولار سيتي (SolarCity): شركة تركيب وتأجير أنظمة الطاقة الشمسية.

4. ذا بورينج كومباني (The Boring Company): شركة تهدف إلى تطوير تكنولوجيا النفقات الأرضية لتحسين حركة المرور ونقل البضائع.

رمز للابتكار والريادة

بجانب ذلك، يعد ماسك أيضًا مؤسس شركتي نيورالينك (Neuralink) وأوبن إيه آي (OpenAI)، وهما يعملان على تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات العقل البشري والذكاء الاصطناعي على التوالي.

يشتهر إيلون ماسك برؤيته المستقبلية وجرأته في استكشاف تقنيات جديدة وتحويل الصناعات التقليدية. وقد حظي بتقدير كبير واهتمام عالمي، ويعتبر رمزًا للابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا والفضاء.

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