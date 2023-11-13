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ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

ذا هايف .. تجربة جديدة لعشاق الفنون الموسيقية الحديثة

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
ذا هايف .. تجربة جديدة لعشاق الفنون الموسيقية الحديثة
المواطن - فريق التحرير

تجذب الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية التي يقدمها موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة المقامة تحت شعارBig time، جميع الزوار من مختلف الفئات العمرية، حيث تقدم تجربة “ذا هايف” التي تحتضنها منطقة الموسيقى، إحدى المناطق الفرعية في بوليفارد سيتي، أجواء حماسية تجمع ما بين اللعب والموسيقى في مكان واحد.

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ذا ھایف تخاطب الشباب

“ذا ھایف” موجهة للشباب المحبین للموسیقى والفن من خلال مجموعة من الخیارات الجدیدة مثل المیني الجولف المضيء وعروض الموسیقى الحیة والدي جي وغرف الكریوكي، التي تعكس كل طابع موسیقي من الأغاني العربیة والأجنبیة، وتدعو مجموعة كبیرة من الدي جي المشھورین عالمیًا ومحلیًا، كما یمكن للزوار الحصول على وجباتھم المفضلة من مطابخ ذا ھایف العالمیة واللعب وسط أجواء ملیئة بالحماس بمشاركة الأصدقاء.

موسم الریاض

 

فعالیات موسم الریاض

وتستقبل تجربة “ذا ھایف” الزوار ضمن فعالیات موسم الریاض یومیًا من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 1 صباحًا.

ویحتفي موسم الریاض بعدد من الخیارات الترفیھیة والتجارب العالمیة، كما یستقطب الزوار من جمیع أنحاء العالم خلال أشھر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسیقیة والمعارض وغیرھا من الفعالیات التي یشارك فیھا نخبة من المشاھیر والعلامات التجاریة البارزة، ویمكن حجز تذاكر الفعالیات والتجارب عبر تطبیق وي بوك من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.

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