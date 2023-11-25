ذكرى الهبوط تشعل مباراة الأهلي والشباب

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي والشباب

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، مباراة الأهلي والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

هبوط الأهلي بعد اللقاء الأخير

وتُعيد مباراة الأهلي والشباب اليوم للأذهان ذكرى آخر مواجهة بين الفريقين، يوم 27 يونيو 2022، في الجولة الأخيرة من الدوري لموسم 2021\ 2022، عندما انتهت بالتعادل السلبي، ليهبط الراقي رسميًا إلى دوري يلو.

وكان يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آنذاك لتحقيق الفوز، من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين، إلا أنه فشل في هز الشباك، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه.

وسيدخل اللاعبون مباراة الأهلي والشباب اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وتعويض التعادل الذي تسبب في هبوط الفريق لدوري يلو، فيما يأمل الليوث للعودة بنقاط المواجهة، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.