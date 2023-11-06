رأسية ميشايل تمنح الهلال التقدم ضد مومباي سيتي

نجح اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو في إحراز الهدف الأول لـ الهلال وذلك في شباك فريق مومباي سيتي الهندي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل ميشايل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 62 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

تشكيل الهلال

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس دفع بتشكيل مكون من : ” محمد العويس، سعود عبدالحميد، كوليبالي، تمبكتي، محمد البريك، روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم، سالم الدوسري، ميشايل، ميتروفيتش”.

وفي لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات في الرياض، وخلال الشوط الأول، نجح النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في افتتاح التسجيل مبكرًا لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كشر أزرق الرياض عن أنيابه هجوميًّا ليسجل 5 أهداف بواقع هدفين للصربي ميتروفيتش في الدقيقتين الـ 68 والـ80 وسجل سافيتش هدفًا في الدقيقة الـ75 ومحمد البريك هدفًا في الدقيقة الـ82 وعبدالإله المالكي هدفًا في الدقيقة الـ90.