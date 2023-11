رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية

وقعت رئيسة وزراء ايطاليا، جورجيا ميلوني، في فخ إجراء مكالمة مع محتالين، لدرجة أنها استمرت تجري محادثات عبر الهاتف مع مسؤول إفريقي كبير طوال 13 دقيقة، ثم اكتشفت أن من اتصل بها، لم يكن سوى ثنائي روسي مخادع، له سوابق بخداعه سياسيين ومشاهير غربيين آخرين في محاولات نجح بها في الحصول على تصريحات صريحة وغير حذرة يقوم بتسجيلها.

وقال مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في بيان، إنه يأسف لتعرضها للخداع من محتالين، تظاهر أحدهما بأنه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أثناء المكالمة التي أجرياها في 18 سبتمبر الماضي، قبيل اجتماعات مع الزعماء الأفارقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهما المخادعان الروسيان الشهيران فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف) اللذان قدما نفسيهما بوصفهما مسؤولين إفريقيين رفيعي المستوى، ولم يتم الكشف عن اتصالهما بها إلا حين نشرا المحادثة بقناتهما الرسمية في Telegram أمس الأربعاء فقط.

نسمع ميلوني تتحدث أثناء الاتصال عن الهجوم المضاد الذي بدأته القوات الأوكرانية في 4 يونيو الماضي، وألقت في المعركة بألوية مدربة على يد الناتو، وألقت فيه بأسلحة الحلف، إلا أن محاولات تقدمها باءت بالفشل، وتم إيقاف الجيش الأوكراني وإعادته إلى مواقعه الأصلية، لذلك نسمع ميلوني تقول أثناء المكالمة إن الهجوم لم يحقق أي نتائج، كما أن الغرب بدأ يشعر بالملل من الصراع الأوكراني”، بحسب ما نسمعها في الفيديو المعروض أدناه.

The Russian comedy duo Vovan and Lexus made a prank call to Italian PM Giorgia Meloni pretending to be the head of the African Union.

In the call (confirmed as authentic by the Italian government) Meloni said that all her European colleagues are already… pic.twitter.com/ybad9AkoZv

— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) November 1, 2023