رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق

أكد رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، أن التحويل السريع الحادث في العالم في مجال التقنيات جعل الجميع عرضة لتهديد الهجمات السيبرانية.

وقال الناصر خلال كلمة له في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي انطلق اليوم في الرياض، إن قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق مشيرًا إلى استمرار العمل لمواجهة هذه التهديدات.

وتابع لا يزال القطاع يلعب دورًا محوريًا في حياة ملايين الناس من خلال إمدادات الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي حتى يجعل الحياة الحديثة ممكنة ونمكن كل شيء المواصلات حتى التصنيع، لافتًا إلى أن الأتمتة تمكننا من تنمية المهارات وتسريع الأعمال.

فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني

ويشارك في المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.

ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية؛ منها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، كما يشهد إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع ذات البعد الدولي، وتوقيع اتفاقيات، وسيخلص إلى رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني.