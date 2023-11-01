توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم لقطات توثق زوارق إسرائيلية في البحر الأحمر لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن
أكد رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، أن التحويل السريع الحادث في العالم في مجال التقنيات جعل الجميع عرضة لتهديد الهجمات السيبرانية.
وقال الناصر خلال كلمة له في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي انطلق اليوم في الرياض، إن قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق مشيرًا إلى استمرار العمل لمواجهة هذه التهديدات.
وتابع لا يزال القطاع يلعب دورًا محوريًا في حياة ملايين الناس من خلال إمدادات الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي حتى يجعل الحياة الحديثة ممكنة ونمكن كل شيء المواصلات حتى التصنيع، لافتًا إلى أن الأتمتة تمكننا من تنمية المهارات وتسريع الأعمال.
ويشارك في المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.
ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية؛ منها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، كما يشهد إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع ذات البعد الدولي، وتوقيع اتفاقيات، وسيخلص إلى رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني.
فيديو | رئيس شركة أرامكو م. أمين الناصر: قطاع الطاقة يواجه تهديدا سيبرانيا بمختلف الطرق#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2023 #الإخبارية pic.twitter.com/Ghz7mmoV6K
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 1, 2023