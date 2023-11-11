رئيس تركيا: الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في قطاع غزة بعد استهداف المستشفيات بشكل وحشي لا مثيل له”.

الصمت العالمي أمر مخجل

وأضاف أردوغان، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: “إن الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل”.

فيديو | الرئيس التركي أردوغان: هدفنا هو إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون توقف #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/L7KLOi71xS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

وتابع “إسرائيل تحاول الانتقام باستهداف الأطفال والنساء، وقطاع غزة هُدم بالكامل والغرب لم يناشد حتى بإيقاف إطلاق النار”.

وختم رئيس تركيا بقوله : “هدفنا هو إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون توقف”.