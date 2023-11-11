رئيس تركيا: الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في قطاع غزة بعد استهداف المستشفيات بشكل وحشي لا مثيل له”.
وأضاف أردوغان، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: “إن الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل”.
فيديو | الرئيس التركي أردوغان: هدفنا هو إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون توقف #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/L7KLOi71xS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
وتابع “إسرائيل تحاول الانتقام باستهداف الأطفال والنساء، وقطاع غزة هُدم بالكامل والغرب لم يناشد حتى بإيقاف إطلاق النار”.
وختم رئيس تركيا بقوله : “هدفنا هو إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون توقف”.
فيديو | الرئيس التركي أردوغان: الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في قطاع غزة بعد استهداف المستشفيات بشكل وحشي لا مثيل له #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/595aoSqG3N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023