رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن ولي العهد: حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة السبيل الوحيد لتحقيق السلام ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف رئيس فلسطين، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض: “قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها وتدمير المستشفيات والمساجد والمدارس والكنائس وكل هذا على مسمع ومرأى من العالم”.
فيديو | كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الإسلامية#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/fjjPEOQC3N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
وطالب رئيس فلسطين العالم بتحمّل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا وفورًا وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية، مضيفا “نرفض قطعًا تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
وأكد رئيس فلسطين مقتل وإصابة أكثر من 40 ألفا غالبيتهم من الأطفال والنساء، مضيفاً “سنحاكم ونلاحق الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية”.