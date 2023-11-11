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العالم يتحمّل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم فوراً

رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد الاحتلال الإسرائيلي.

قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا

وأضاف رئيس فلسطين، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض: “قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها وتدمير المستشفيات والمساجد والمدارس والكنائس وكل هذا على مسمع ومرأى من العالم”.

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مطالب بوقف العدوان الغاشم

وطالب رئيس فلسطين العالم بتحمّل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا وفورًا وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية، مضيفا “نرفض قطعًا تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.

وأكد رئيس فلسطين مقتل وإصابة أكثر من 40 ألفا غالبيتهم من الأطفال والنساء، مضيفاً “سنحاكم ونلاحق الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية”.

 

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