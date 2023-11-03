رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى

قال رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، اليوم الجمعة: إن والدي زوجته تمكنا من مغادرة قطاع غزة لينتهي “كابوس” أرق العائلة، بعد أن تقطعت بهم السبل في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن هاجمت حركة حماس إسرائيل الشهر الماضي.

وتم فتح معبر رفح من غزة إلى مصر أمام عمليات إجلاء محدودة لليوم الثالث اليوم بموجب اتفاق يهدف إلى السماح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض الجرحى من سكان غزة بالخروج من القطاع.

وجاء اسما إليزابيث وماجد النكلة على قائمة من سيتم إجلاؤهم التي نشرتها هيئة معابر رفح في وقت سابق عبر الإنترنت.

مغادرة غزة

وقال رئيس وزراء إسكتلندا وزوجته نادية النكلة في بيان: “يسعدنا جدًّا أن نؤكد أن والدي نادية تمكنا من مغادرة غزة عبر معبر رفح هذا الصباح”.

وأضافا: “كانت الأسابيع الأربعة الماضية مثل كابوس لعائلتنا.. وعلى الرغم من الارتياح العميق على المستوى الشخصي، نشعر بالحزن إزاء استمرار معاناة سكان غزة”.

وقال رئيس وزراء إسكتلندا (38 عامًا) في وقت سابق: إن والدي زوجته كانا في زيارة لعائلتهما عندما هاجمت حماس إسرائيل الشهر الماضي. وتقصف إسرائيل القطاع يوميًّا منذ ذلك الحين؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال لـ”رويترز” الشهر الماضي: إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى الزوجين سريعًا ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبًا.

وغادرت مجموعة أولى تضم مواطنين بريطانيين غزة يوم الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إنها ستوفر لهم وسائل النقل إلى مركز استقبال في القاهرة وتساعد في ترتيب السفر في رحلات جوية تجارية.