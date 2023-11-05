رئيس وزراء إقليم كردستان يستقبل بعثة الاتحاد

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استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الأحد، قبل المباراة المرتقبة ضد القوة الجوية.
ونشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من استقبال مسرور بارزاني للبعثة، ويتقدمهم رئيس مجلس إدارة شركة النادي، أنمار الحائلي، بحضور قنصل السعودية في محافظة أربيل، محمد عسيري.
ورحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، برئيس وأعضاء نادي الاتحاد، وتمنى لهم إقامة طيبة.
ومن جانبه، وجه أنمار الحائلي الشكر لرئيس الوزراء، مسرور بارزاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها البعثة في محافظة أربيل، حيث تعكس متانة العلاقة القوية التي تربط الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي.
ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة الغد، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية الوصيف.