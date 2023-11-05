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قبل مواجهة القوة الجوية غدًا

رئيس وزراء إقليم كردستان يستقبل بعثة الاتحاد

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
رئيس وزراء إقليم كردستان يستقبل بعثة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الأحد، قبل المباراة المرتقبة ضد القوة الجوية.

مسرور بارزاني يستقبل البعثة

ونشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من استقبال مسرور بارزاني للبعثة، ويتقدمهم رئيس مجلس إدارة شركة النادي، أنمار الحائلي، بحضور قنصل السعودية في محافظة أربيل، محمد عسيري.

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رئيس وزراء إقليم كردستان ونادي الاتحاد
جانب من الاستقبال – المصدر @ittihad

ورحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، برئيس وأعضاء نادي الاتحاد، وتمنى لهم إقامة طيبة.

ومن جانبه، وجه أنمار الحائلي الشكر لرئيس الوزراء، مسرور بارزاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها البعثة في محافظة أربيل، حيث تعكس متانة العلاقة القوية التي تربط الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي.

رئيس وزراء إقليم كردستان ونادي الاتحاد
جانب من الاستقبال – المصدر @ittihad

مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية الوصيف.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا - دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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