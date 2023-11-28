رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى مقر اجتماع إكسبو

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وصل رئيس وفد السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عصر اليوم الثلاثاء، إلى مقر اجتماع “إكسبو” 2030.
وفي الساعة الخامسة من عصر اليوم، بمشيئة الله، سيعلن المكتب العالمي للمعارض على موقعه بمنصة إكس، اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض العالمي لعام 2030، وذلك من بين ثلاث مدن متنافسة هي الرياض وروما وبوزان (كوريا الجنوبية).
فيديو | وصول رئيس وفد المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر اجتماع "إكسبو"#الرياض_إكسبو2030 #RiyadhExpo2030#الإخبارية pic.twitter.com/WiUPYNo44j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2023
يستهدف عرض الرياض العالمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 الحاجة إلى التنمية المستدامة العالمية، تحت شعار “حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل”، لتخيل مستقبل أفضل.
وهناك عدة أسباب تجعل من الرياض مكانًا إستراتيجيًّا وحيويًّا لاستضافة إكسبو 2030 وهي كالتالي: