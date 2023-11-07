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بمناسبة ذكرى يوم ميلاده

رابح صقر ينشر هدايا محبيه ويعلق: الله لا يحرمني منكم

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
رابح صقر ينشر هدايا محبيه ويعلق: الله لا يحرمني منكم
المواطن - فريق التحرير

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نشر الفنان رابح صقر جانبًا من الهدايا التي تلقاها بمناسبة ذكرى يوم ميلاده موجهاً الشكر لكل من هنأه بهذه المناسبة.

ونشر صقر مقطع فيديو يظهر بعض الهدايا التي تلقاها بهذه المناسبة السعيدة وعلق عليها بالقول :” الله لا يحرمني منكم”.

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تهان وتبريكات

وانهالت التهاني والتبريكات من جمهور الفنان المحبوب حيث قال فيصل العطاوي :” كل عام وأنت أجمل يابن أبوي” فيما قال محمد يحيى القحطاني : “جعل الله أيامك سنين، ومتعك بالصحة والسلامة وطول العمر.” وعلق فيصل بن حثيلين بالقول:”عقبال ٢٠٠٠ سنة”.

وشارك الإعلامي خالد مدخلي بالقول:” العمر كله يا بو صقر .. عسى الله يطول في عمرك وتسعدنا دائما ” فيما قال محمد السليمان :كل سنة وأنت الإبداع والتميز”.

الابن البار

أما المهندس يحيى بالحارث فقال:” الفنان الإنسان ابن الأحساء والشرقية البار استطاع أن يملك قلوب جمهوره في السعودية والخليج العربي والدول العربية الفنان الأقرب والأجدر لنيل لقب فنان العرب خليفة للفنان الكبير محمد عبده بشهادة الجميع وبجدارة نحبك وندعو الله أن يطيل في عمرك ويمدك بالصحة والعافية وكل عام وأنت من قلوبنا أقرب”.

ذكرى ميلاد رابح صقر

يذكر أن رابح صقر من مواليد السادس من نوفمبر 1964 وهو من أشهر الفنانين في السعودية والعالمي العربي، أطلق باكورة أعماله في عام 1982 عبر ألبوم يانسيم الليل الذي احتوى على 6 أعمال كانت باللغة العربية الفصحى وحققت نجاحاً باهراً.

ومن أهم ألبومات صقر كان ألبوم اكتب لها حرف الذي كان يحتوي على 7 أعمال وفي هذا الألبوم تعاون فيه مع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والشاعر الراحل فائق عبد الجليل.

 

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