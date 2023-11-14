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حال توفر شروط الأهلية الخاصة بالبرنامج

رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
المواطن - فريق التحرير

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أكد صندوق دعم الموارد البشرية (هدف)، أنه تم إيقاف التقديم على البرنامجين حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، ولكن يمكن التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل في حال توفر شروط الأهلية الخاصة بالبرنامج.

خطوات التقديم

ولفت هدف عبر حساب خدمة العملاء على منصة إكس، إلى أنه يمكن التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل من هنا ثم اختيار (البرامج – جميع البرامج – إعانة البحث عن عمل – التقديم هنا).

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وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أنه يتم التحقق من أهلية المتقدمين لبرنامج إعانة البحث عن عمل خلال 60 يومًا من تاريخ إكمال إجراء التقديم.

الرخصة المهنية

جاء ذلك خلال رد الصندوق على الأسئلة الشائعة الخاصة ببرنامج إعانة البحث عن عمل المقدم من هدف.

تقييم الجدية

وأوضح أنه يجب أن يمضي المستفيد من تظهر له حالة الأهلية “ملتحق” فترة تقييم الجدية البالغة 60 يومًا، ويقوم خلالها بكافة المهمات والالتزامات المطلوبة منه، وفي حال عدم حصوله على إنذارات خلال فترة تقييم الجدية والتحاقه بخدمات التوظيف واستمرار توافر شروط الأهلية لديه، يبدأ صرف الإعانة بعد هذه الفترة.

ولفت إلى أنه عند صرف أول دفعة في إعانة البحث عن عمل بأقل من 2000 ريال في حالة الأهلية “مؤهل”، فيتم النظر فيما إذا سبق له الاستفادة من حافز البحث عن عمل، أو حافز صعوبة الحصول على عمل، أو إعانة البحث عن عمل لأقل من 15 دفعة، فيتم الصرف له بحسب عدد الدفعات المتبقية لإكمال 15 دفعة، ويكون مبلغ الإعانة بحسب آلية البرنامج التي تتناقص كل 4 أشهر.

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صرف الإعانة من هدف

وعن إيقاف أو استمرار صرف الإعانة بعد إكمال 24 شهرًا من تاريخ التخرج، رغم عدم إكمال مدة برنامج إعانة البحث عن عمل (15 شهرًا)، قال “هدف” إنه يتم احتساب عدم مضي 24 شهرًا كإجراء عند التقديم على البرنامج، ولا يتم إيقاف الصرف بعد مرور سنتين من تاريخ التخرج أثناء الاستفادة من البرنامج طالما استمرت الحالة “مؤهل” حسب شروط الأهلية.

وأشار الصندوق إلى أنه يتم التحقق من الأهلية لمن سبق له التعليم أو التدريب في الجهة التعليمية أو التدريبية، عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية، وعلى المتقدم التأكد من صحة بيانات تاريخ انتهاء التعليم أو التدريب لدى جهة التعليم أو التدريب قبل التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل.

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