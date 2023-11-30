راحة ورفاهية ومثالية التنزه في حديقة البهجة بالدمام

أعلنت بلدية شرق الدمام الانتهاء من إنشاء حديقة البهجة في حي النزهة بالدمام بمساحة 8000م2.

وبحسب فيديو نشرته أمانة الشرقية على منصة إكس، صُممت حديقة البهجة لتوفر الراحة والترفيه للأهالي.

وتضم مناطق جلوس، ومساحات خضراء مفتوحة مع الأشجار إضافة لألعاب الأطفال وأجهزة تمارين القوى، فيما تساهم الحديقة في تعزيز التواصل والتعارف بين سكان الحي وتوفير بيئة مثالية للتنزه.

بتصميمها العصري على مساحه 8000م2، و مناطق الجلوس المظلله، و الممشى الخارجي و العاب الاطفال و العاب القوى و منطقة كبار السن التى تتضمن ممشى صحي و العاب حركيه، أنشئت #حديقة_البهجه بحي النزهه بالدمام لتكون خيار مثالي للتنزه في الاجواء الجميلة وممارسة الرياضة. #أمانة_المنطقة_الشرقية pic.twitter.com/rK3Q71yjfL

— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) November 30, 2023