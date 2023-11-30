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مساحات خضراء مفتوحة مع الأشجار

راحة ورفاهية ومثالية التنزه في حديقة البهجة بالدمام

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
راحة ورفاهية ومثالية التنزه في حديقة البهجة بالدمام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية شرق الدمام الانتهاء من إنشاء حديقة البهجة في حي النزهة بالدمام بمساحة 8000م2.

حديقة البهجة

وبحسب فيديو نشرته أمانة الشرقية على منصة إكس، صُممت حديقة البهجة لتوفر الراحة والترفيه للأهالي.

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وتضم مناطق جلوس، ومساحات خضراء مفتوحة مع الأشجار إضافة لألعاب الأطفال وأجهزة تمارين القوى، فيما تساهم الحديقة في تعزيز التواصل والتعارف بين سكان الحي وتوفير بيئة مثالية للتنزه.

 

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