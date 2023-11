راكبة أمواج تدخل موسوعة جينيس باجتياز موجة طولها 13 مترًا

حطمت راكبة الأمواج الأسترالية لورا إنيفر الرقم القياسي لأطول موجة تجتازها امرأة على الإطلاق، بعد أن واجهت موجة ارتفاعها 13.3 متر (ما يعادل حوالي 43.6 قدم).

وصرحت لورا، في حوار لشبكة “سي إن إن”، بأنه قد تم الآن اعتماد إنجازها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية والرابطة العالمية لركوب الأمواج.

وقالت لورا: “إنها كانت لحظة جنونية للغاية وقت تسجيلي ضمن موسوعة جينيس، كأول امرأة تصل لهذا الرقم في ركوب الأمواج”.

Australian surfer Laura Enever broke the record for the largest wave ever paddled into by a woman after she faced a 13.3-meter (about 43.6-foot) wave in January. Her feat has now been certified by Guinness World Records and the World Surf League. https://t.co/8oMzYujnuE pic.twitter.com/jZ1fVK0OKE

— CNN (@CNN) November 11, 2023