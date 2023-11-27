راموس يتسبب في طرد نفسه بمباراة إشبيلية وريال سوسيداد !

تسبب اللاعب الإسباني سيرخيو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية في طرد نفسه في مباراة ريال سوسيداد أمس في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان حكم اللقاء منح راموس إنذارًا ثم بطاقة حمراء، ليعترض راموس ويطلب منه الذهب إلى تقنية الفيديو ليجد الحكم أنه أخطأ بقراره بمنحه البطاقة الصفراء الثانية، ويلغيها ثم يمنح راموس البطاقة الحمراء المباشرة والتي ستتسبب في غياب اللاعب عن مباريات الفريق الأندلسي لمدة قد تصل إلى 3 مباريات.

ريال سوسيداد ضد إشبيلية

وكان ريال سوسيداد انتصر على الفريق الأندلسي بنتيجة 2-1 ضمن مواجهات الجولة الـ14، حيث سجل لفريق ريال سوسيداد كل من ” ماركو دميتروفيتش” و ” عمر صادق” بينما سجل للفريق الأندلسي مهاجمه المغربي يوسف النصيري.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز ديبورتيفو ألافيس على غرناطة بثلاثية لهدف.

وفي مواجهات أول أمس السبت، تعادل برشلونة ورايو فاليكانو بهدف لكل فريق، وتعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو بدون أهداف، وفاز خيتافي على ألميريا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا بهدف دون رد.

وفي مواجهات أمس الأحد، فاز فياريال على أوساسونا بثلاثية لهدف، وفاز ريال سوسيداد على إشبيلية بنتيجة 2- 1، وفاز ريال مدريد على قاديش بثلاثية دون رد، بينما فاز ريال بيتيس على لاس بالماس بهدف دون رد.