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بعدما رفض التوقيع على قميصه

راموس يُبرر تصرفه الغريب مع جمهور ريال مدريد

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
راموس يُبرر تصرفه الغريب مع جمهور ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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حرص مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، الإسباني سيرجيو راموس، على تبرير تصرفه الجدلي مع أحد مشجعي فريقه السابق ريال مدريد.

سبب عدم التوقيع على قميص الريال

وانتشر مقطع فيديو لراموس في سيارته، وهو يوقع خلاله على قمصان لإشبيلية وباريس سان جيرمان، فيما رفض التوقيع على قميص ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين.

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وأعاد راموس نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “قبل تلك اللحظة، كنت قد وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لريال مدريد”.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

وفسر المدافع الإسباني المخضرم تصرفه، قائلًا: “لكن هناك أشخاص يقومون بالمزاد العلني على القمصان، أو يبيعونها على الإنترنت”.

وكان المدافع الإسباني قد عاد إلى صفوف إشبيلية بعد 18 عامًا على رحيله، حيث انضم إليه في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لمدة موسم رياضي واحد.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

راموس مع ريال مدريد

وانضم المدافع الإسباني المخضرم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قادمًا من إشبيلية في صيف عام 2005، قبل أن يُغادر المرينغي في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وحقق راموس العديد من البطولات مع ريال مدريد، ومنها؛ الدوري الإسباني 5 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وتوج بـ4 ألقاب من كل من؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

سيرجيو راموس

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