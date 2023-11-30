رباعية تُهدي الفوز لـ الريال ضد نابولي

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انتهت مباراة الريال ضد نابولي مساء الأربعاء بفوز ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان نابولي الإيطالي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب جيوفاني سيميوني في الدقيقة الـ9 ثم تعادل الريال عبر اللاعب رودريجو في الدقيقة الـ11، وأضاف الريال الهدف الثاني عبر نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة الـ22.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكاميروني أندري أنجويسا الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة الـ48.
وواصل الريال ضغطه ليضيف الهدفين الثالث والرابع عبر اللاعبين نيكو باز وخوسيلو في الدقيقتين الـ 85 والـ92.
وبعد الفوز، أصبح رصيد ريال مدريد 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في المركز الثاني.
⚽️🔥 ريال مدريد يرد سريعاً بصاروخية رودريغو#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/2LRoBMVzqP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
⚽️🔥 عرضية متقنة من ألابا ترجمها بيلينغهام برأسية في شباك نابولي#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/XCFw6Y63YM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
⚽️🔥 أنغيسا يعادل النتيجة لنابولي بهدف رائع#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/rLRP0YAYzR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
⚽️🔥 ريال مدريد يستعيد التقدم بهدف رائع عن طريق باز#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/mvWdUygVgi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
⚽️🙏 خوسيلو يُسجل أخيراً ولفتة رائعة من بيلينغهام#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/xbYF7yZMVL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023