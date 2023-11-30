رباعية تُهدي الفوز لـ الريال ضد نابولي

انتهت مباراة الريال ضد نابولي مساء الأربعاء بفوز ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الريال ضد نابولي

وكان نابولي الإيطالي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب جيوفاني سيميوني في الدقيقة الـ9 ثم تعادل الريال عبر اللاعب رودريجو في الدقيقة الـ11، وأضاف الريال الهدف الثاني عبر نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة الـ22.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكاميروني أندري أنجويسا الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة الـ48.

وواصل الريال ضغطه ليضيف الهدفين الثالث والرابع عبر اللاعبين نيكو باز وخوسيلو في الدقيقتين الـ 85 والـ92.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ريال مدريد 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في المركز الثاني.