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في الجولة الـ14 من دوري روشن

رباعية تُهدي ضمك ضد أبها الفوز في ديربي عسير

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
رباعية تُهدي ضمك ضد أبها الفوز في ديربي عسير
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي ضمك، ديربي المحالة بالفوز على جاره أبها بنتيجة 4-2 وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

ضمك ضد أبها

وسجل ضمك هدفين في الشوط الأول عبر نجمه الكاميروني جورج نكودو في الدقيقتين الـ 44 والـ49 خلال الوقت بدل الضائع.

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وفي الشوط الثاني من مباراة ضمك ضد أبها، سجل نادي أبها هدفين عبر كل من بدر منشي بالخطأ في مرماه وزكريا سامي في الدقيقتين الـ 65 والـ76.

ضمك وأبها - ضمك ضد أبها

وظل فريق ضمك يقاتل ليسجل هدفين عبر كل من جورج نكودو وأسان سيساي في الدقيقتين الـ 95 والـ98.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ضمك 18 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ15.

ضمك وأبها

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