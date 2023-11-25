رباعية تُهدي ضمك ضد أبها الفوز في ديربي عسير

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حسم نادي ضمك، ديربي المحالة بالفوز على جاره أبها بنتيجة 4-2 وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.
وسجل ضمك هدفين في الشوط الأول عبر نجمه الكاميروني جورج نكودو في الدقيقتين الـ 44 والـ49 خلال الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني من مباراة ضمك ضد أبها، سجل نادي أبها هدفين عبر كل من بدر منشي بالخطأ في مرماه وزكريا سامي في الدقيقتين الـ 65 والـ76.
وظل فريق ضمك يقاتل ليسجل هدفين عبر كل من جورج نكودو وأسان سيساي في الدقيقتين الـ 95 والـ98.
وبعد الفوز، أصبح رصيد ضمك 18 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ15.