رباعي الأهلي يُنافسون على الأفضل داخل إفريقيا في 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل قليل، عن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وشهدت تواجد 4 لاعبين من الأهلي المصري.

نجوم الأهلي يتصدرون القائمة

وضمت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية لعام 2023، 10 لاعبين، ويتقدمهم رباعي الأهلي المصري، الحارس محمد الشناوي، التونسي علي معلول، محمود عبدالمنعم كهربا والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وشهدت القائمة المختصرة لأفضل اللاعبين داخل القارة، استبعاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وهما؛ المدافع محمد عبدالمنعم، وحسين الشحات.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بشكل لافت في عام 2023، حيث توج بالعديد من الألقاب، ومنها؛ الدوري المصري، دوري أبطال إفريقيا، بجانب وصوله لنصف نهائي الدوري الإفريقي.

المرشحين للأفضل داخل القارة

ويُنافس رباعي الفريق المصري على الجائزة، كل من؛ الناميبي بيتر شالوليلي “صن داونز الجنوب إفريقي”، والجزائري زين الدين بلعيد “اتحاد الجزائر”، والكونغولي فيستون كالالا ماييلي “بيراميدز المصري”.

كما شهدت القائمة التي أعلنها “كاف”، تواجد كل من؛ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، يحيى جبران ويحيى عطية الله، والجزائري أمين محيوس، مهاجم اتحاد العاصمة الجزائري.