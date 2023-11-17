Icon

رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023 Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية Icon جوتا يستعد لمغادرة الاتحاد Icon الغطاء الجليدي في العالم بخطر Icon رباعي الأهلي يُنافسون على الأفضل داخل إفريقيا في 2023 Icon الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22 ديسمبر Icon منتخب البرازيل يُعاني في غياب نيمار Icon خطيب المسجد النبوي: القلب يعتصر ألمًا لما حلّ بأهلنا في غزة من كربة ونكبة Icon أداة جديدة في إكس Icon ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمت القائمة المختصرة 10 لاعبين

رباعي الأهلي يُنافسون على الأفضل داخل إفريقيا في 2023

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
رباعي الأهلي يُنافسون على الأفضل داخل إفريقيا في 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل قليل، عن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وشهدت تواجد 4 لاعبين من الأهلي المصري.

نجوم الأهلي يتصدرون القائمة

وضمت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية لعام 2023، 10 لاعبين، ويتقدمهم رباعي الأهلي المصري، الحارس محمد الشناوي، التونسي علي معلول، محمود عبدالمنعم كهربا والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

قد يهمّك أيضاً
شاعر الراية يواصل تألقه والمنافسة تصبح أكثر صعوبة في الحلقة السابعة

شاعر الراية يواصل تألقه والمنافسة تصبح أكثر صعوبة في الحلقة السابعة

أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

وشهدت القائمة المختصرة لأفضل اللاعبين داخل القارة، استبعاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وهما؛ المدافع محمد عبدالمنعم، وحسين الشحات.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بشكل لافت في عام 2023، حيث توج بالعديد من الألقاب، ومنها؛ الدوري المصري، دوري أبطال إفريقيا، بجانب وصوله لنصف نهائي الدوري الإفريقي.

محمود عبدالمنعم كهربا
كهربا – المصدر @AlAhly

المرشحين للأفضل داخل القارة

ويُنافس رباعي الفريق المصري على الجائزة، كل من؛ الناميبي بيتر شالوليلي “صن داونز الجنوب إفريقي”، والجزائري زين الدين بلعيد “اتحاد الجزائر”، والكونغولي فيستون كالالا ماييلي “بيراميدز المصري”.

كما شهدت القائمة التي أعلنها “كاف”، تواجد كل من؛ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، يحيى جبران ويحيى عطية الله، والجزائري أمين محيوس، مهاجم اتحاد العاصمة الجزائري.

جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية
المرشحون لجائزة الأفضل داخل القارة – المصدر @caf_online_AR

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس
آخر الاخبار

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس

آخر الاخبار
مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات
السعودية اليوم

مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار...

السعودية اليوم
Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة
الترفيه

Battle of the Baddest في موسم الرياض...

الترفيه
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة...

الرياضة
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية
السعودية اليوم

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها...

السعودية اليوم
لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض
السعودية اليوم

لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب...

السعودية اليوم
أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام أبها
الرياضة

أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام...

الرياضة
الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة
السعودية اليوم

الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع...

السعودية اليوم