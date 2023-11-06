رحلة المرأة في التاريخ الإسلامي بمعرض جامعة الأميرة نورة 

استعرضت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بنت عبدالرحمن في معرضها المصاحب للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية هذه الأيام بفندق جدة هيلتون، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت الدكتورة إبتسام بنت صالح العثمان الأمينة العامة لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي والمشرف العام على المعرض، أن هذا المعرض يواكب تطلعات المؤتمر الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، ويستهدف تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوقها.

انبثاق النور من الأحكام الإسلامية

وأضافت “العثمان” أن المرتكز الأساسي للمعرض وفلسفته الأساسية هي انبثاق النور من الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة وحفظت حقوقها وضمنت لها العدالة والعيش الكريم بدءًا بتحريم وأد البنات، والتأكيد على حسن رعايتهن مع حفظ حقوقهن في الميراث والحق في الموافقة على الزوج وكفالة الإسلام حقوق الزوجة حيث السكنى والرحمة والمودة.

وأشارت العثمان إلى أن المعرض يستعرض في محطته الأولى الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة الإسلامية باستخدام الفنون الإسلامية وجماليات الخط العربي وتقنيات النور، فيما تستعرض مرحلته الثانية المرأة في التاريخ الإسلامي حيث تزخر حقب التاريخ الإسلامي على مر عصوره من عصر النبوة حتى عصرنا الحالي، بصور عديدة تجسد المكانة الرفيعة للمرأة المسلمة ومساهمتها الفعالة في العلوم والفنون والطب والصيدلة والتمريض والأدب مع تعزيز دور أمهات المؤمنين في مراحل الدعوة السرية والجهرية ورمزية النضج الفكري للمرأة المسلمة ودورها في حفظ المصحف الشريف.

سيرة الأميرة نورة

وجسد المعرض في مرحلته الثالثة سيرة الأميرة نورة بنت الرحمن- شقيقة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه- ملكة الفطنة والبداهة وسيدة الحصافة والنجابة- حيث أدارت شؤون القصر برجاحة، وخطت خط سير الرحلة لتمكين المرأة السعودية، مجسدة هذه المرحلة “رحلة تمكين المرأة السعودية.. نموذجًا لتمكين المرأة المسلمة ومشاركتها الفعالة في التنمية الوطنية”، حيث التركيز على الكيانات والأنظمة والتشريعات الداعمة لمنظومة التمكين، وكذلك القرارات العدلية والبرامج والمبادرات في مجال ممارسة الأعمال، والتعليم والتدريب، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والمشاركة السياسية، والرياضة والعمل وصولًا للفضاء.

يذكر أن المعرض الذي يستمر حتى الثامن من نوفمبر الحالي يشهد وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان “وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام”.