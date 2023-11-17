رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا موعد مباريات السبت في تصفيات يورو 2024 ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل إصابة فينسيوس جونيور تثير قلق منتخب البرازيل وريال مدريد أسبوع ممطر وأجواء مميزة على الرياض والشرقية وشمال السعودية الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش
رد اللاعب زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على ما تردد بشأن اقترابه من مغادرة العميد خلال الفترة الأخيرة.
وكان برنامج “شوت” قال اليوم: إن المدرب القادم للاتحاد سيتولى ملف اللاعب هوساوي خاصة بسبب سوء سلوكه وانقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.
وقال هوساوي عبر حسابه في موقع “الإنستجرام”: “تجاهل كل ما يُزعجك فليس كل شيء يستحق الاهتمام”.
وجاء رد هوساوي تأكيدًا على استمراره مع نادي الاتحاد وعدم اهتمامه بالشائعات التي خرجت عنه في الفترة الأخيرة.
وكان هوساوي صاحب الـ22 عامًا انضم لصفوف العميد في العام الحالي قادمًا من نادي أحد.
وبات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.
وكانت إدارة الاتحاد أقالت المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ وذلك بسبب النتائج السيئة للفريق.