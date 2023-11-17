Icon

رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد Icon تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا Icon موعد مباريات السبت في تصفيات يورو 2024 Icon ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل Icon إصابة فينسيوس جونيور تثير قلق منتخب البرازيل وريال مدريد Icon أسبوع ممطر وأجواء مميزة على الرياض والشرقية وشمال السعودية Icon الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم Icon أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد Icon رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين Icon الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
منقطع عن التدريبات خلال الفترة الحالية

رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رد اللاعب زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على ما تردد بشأن اقترابه من مغادرة العميد خلال الفترة الأخيرة.

ماذا فعل زكريا هوساوي ؟

وكان برنامج “شوت” قال اليوم: إن المدرب القادم للاتحاد سيتولى ملف اللاعب هوساوي خاصة بسبب سوء سلوكه وانقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.

قد يهمّك أيضاً
أول تعليق من كريم بنزيما بعد إقالة نونو سانتو

أول تعليق من كريم بنزيما بعد إقالة نونو سانتو

السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب

السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب

وقال هوساوي عبر حسابه في موقع “الإنستجرام”: “تجاهل كل ما يُزعجك فليس كل شيء يستحق الاهتمام”.

وجاء رد هوساوي تأكيدًا على استمراره مع نادي الاتحاد وعدم اهتمامه بالشائعات التي خرجت عنه في الفترة الأخيرة.

وكان هوساوي صاحب الـ22 عامًا انضم لصفوف العميد في العام الحالي قادمًا من نادي أحد.

زكريا هوساوي
هوساوي – المصدر @SaudiNT

المدرب الجديد للعميد

وبات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.

وكانت إدارة الاتحاد أقالت المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ وذلك بسبب النتائج السيئة للفريق.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس
آخر الاخبار

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس

آخر الاخبار
مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات
السعودية اليوم

مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار...

السعودية اليوم
Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة
الترفيه

Battle of the Baddest في موسم الرياض...

الترفيه
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة...

الرياضة
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية
السعودية اليوم

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها...

السعودية اليوم
لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض
السعودية اليوم

لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب...

السعودية اليوم
أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام أبها
الرياضة

أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام...

الرياضة
الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة
السعودية اليوم

الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع...

السعودية اليوم