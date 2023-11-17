رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد

رد اللاعب زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على ما تردد بشأن اقترابه من مغادرة العميد خلال الفترة الأخيرة.

ماذا فعل زكريا هوساوي ؟

وكان برنامج “شوت” قال اليوم: إن المدرب القادم للاتحاد سيتولى ملف اللاعب هوساوي خاصة بسبب سوء سلوكه وانقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.

وقال هوساوي عبر حسابه في موقع “الإنستجرام”: “تجاهل كل ما يُزعجك فليس كل شيء يستحق الاهتمام”.

وجاء رد هوساوي تأكيدًا على استمراره مع نادي الاتحاد وعدم اهتمامه بالشائعات التي خرجت عنه في الفترة الأخيرة.

وكان هوساوي صاحب الـ22 عامًا انضم لصفوف العميد في العام الحالي قادمًا من نادي أحد.

المدرب الجديد للعميد

وبات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.

وكانت إدارة الاتحاد أقالت المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ وذلك بسبب النتائج السيئة للفريق.