رد فعل سالم الدوسري بعد إهدار ركلتي جزاء أمام نافباخور

علق اللاعب سالم الدوسري، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على إهداره لركلتي جزاء في مباراة نافباخور الأوزبكي اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تعليق سالم الدوسري

وقال الدوسري بعد المباراة في تصريحات إعلامية: “لست أول لاعب يُهدر ركلات جزاء، ولكنني لاعب يعشق الصعاب، سعيد بهذا الفوز والتأهل لدور ثمن النهائي”.

وسجل الدوسري هدفًا في مباراة نافباخور على طريقة الهدف الثالث للنصر في شباك الأخدود في دوري روشن، الذي سُجل عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو سجل هدفًا من مسافة بعيدة في مباراة النصر والأخدود حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم سدد الكرة متن فوق حارس نادي الأخدود، وهو الأمر الذي فعله الدوسري حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم أسقط الكرة في شباك حارس فريق نافباخور في الدقيقة الـ85.

شاهد .. سالم الدوسري نجم #الهلال السعودي يهدر ركلة جزاء أمام #نافباخور الأوزبكي في الدقيقة 11

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#قنوات_الكاس #نافباخور_الهلال pic.twitter.com/0PAbiyZqrW — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 28, 2023