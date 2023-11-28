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رد فعل سالم الدوسري بعد إهدار ركلتي جزاء أمام نافباخور

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
رد فعل سالم الدوسري بعد إهدار ركلتي جزاء أمام نافباخور
المواطن - فريق التحرير

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علق اللاعب سالم الدوسري، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على إهداره لركلتي جزاء في مباراة نافباخور الأوزبكي اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تعليق سالم الدوسري

وقال الدوسري بعد المباراة في تصريحات إعلامية: “لست أول لاعب يُهدر ركلات جزاء، ولكنني لاعب يعشق الصعاب، سعيد بهذا الفوز والتأهل لدور ثمن النهائي”.

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وسجل الدوسري هدفًا في مباراة نافباخور على طريقة الهدف الثالث للنصر في شباك الأخدود في دوري روشن، الذي سُجل عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو سجل هدفًا من مسافة بعيدة في مباراة النصر والأخدود حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم سدد الكرة متن فوق حارس نادي الأخدود، وهو الأمر الذي فعله الدوسري حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم أسقط الكرة في شباك حارس فريق نافباخور في الدقيقة الـ85.

 

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