رد فعل فاران بعد عرض النصر

رد النجم الفرنسي رفائيل فاران لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على عرض نادي النصر، وذلك بعد اهتمام أصفر الرياض بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى العالمي لتدعيم صفوفه الدفاعية على الرغم من ضمه للنجم الإسباني إيميريك لابورت من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صيف 2023.

رد فعل فاران

وعلق النجم الفرنسي قائلًا: ” لن أنضم إلى النصر سأنهي مسيرتي إما في ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد أو فريق لانس الفرنسي الذي بدأت فيه”.

ويلعب المدافع الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا مع فريق مانشستر يونايتد منذ صيف 2022 قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن النصر يسعى لضم العديد من الصفقات العالمية لصفوفه خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين.