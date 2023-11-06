Icon

لحظة دخول رئيس الحكومة الفلسطينية في نوبة بكاء على الهواء Icon السعودية من بين أفضل 10 وجهات عالمية للسياحة في 2023 Icon منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة المسلمة Icon رحلة المرأة في التاريخ الإسلامي بمعرض جامعة الأميرة نورة  Icon برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو Icon مكافحة الفساد تضبط لواءً متقاعدًا وكاتب عدل وموظفين في قضايا رشاوى Icon هداف تميمة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية Icon مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي Icon خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في توكلنا Icon سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لفترة الاختبارات وما قبلها

رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة بـ تعليم الرياض

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة بـ تعليم الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عددًا من الإرشادات والتوجيهات والرسائل الاتصالية والتثقيفية ضمن خطتها التوجيهية الشاملة للفترة القادمة من الفصل الدراسي الأول في كافة المدارس.

رسائل وتوجيهات

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن خطة الإدارة شملت العديد من الرسائل والتوجيهات الخاصة بفترة الاختبارات وما قبلها وتعزيز الانضباط المدرسي حيث شملت العديد من الأهداف والخطط التفصيلية التي تأتي بالتشارك مع الأسرة لتحقيق الانضباط والتشجيع المستمر من المدرسة والأسرة كدور تكاملي يتطلب العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة والرسائل التوجيهية.

قد يهمّك أيضاً
فوز مانشستر يونايتد أمام فولهام يحمي تين هاج من الإقالة

فوز مانشستر يونايتد أمام فولهام يحمي تين هاج من الإقالة

مهرجان رش فن الجداريات يجمع فناني العالم بالرياض

مهرجان رش فن الجداريات يجمع فناني العالم بالرياض

انضباط والتزام

ودعا الثميري إلى أهمية غرس الانضباط والالتزام في نفوس الطلاب والطالبات لما سينعكس إيجابًا على شخصياتهم ويؤثر بشكل مباشر في أدائهم لواجباتهم وتحقيق أهدافهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم.

وأشار إلى أهمية دور الأسرة في تهيئة أبنائها لفترة الاختبارات وما قبلها والتأكيد على تعزيز مبدأ الانضباط المدرسي، والذي يتمثل في أهمية الاطلاع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها وحث الأبناء وتشجيعهم على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية ومتابعة الأبناء المستمرة في تحصيلهم الدراسي والتعاون المتواصل مع المدرسة في كافة الأمور.

وأشاد متحدث “تعليم الرياض” بالتواصل الكبير والشراكة المهمة للأسر ودورها في تهيئة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات ودعمهم الذي سينعكس إيجابًا في تحصيل أبنائهم الدراسي، ليجني الوطن ثمار ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم لامحدود للتعليم ومنسوبيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر
أخبار رئيسية

تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر

أخبار رئيسية
لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ
السعودية اليوم

لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع...

السعودية اليوم
حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر
الرياضة

حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد...

الرياضة
موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ
الرياضة

موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

الرياضة
الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي
الرياضة

الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي

الرياضة
3 إنذارات حمراء من الأرصاد
السعودية اليوم

3 إنذارات حمراء من الأرصاد

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة
الرياضة

ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

السعودية اليوم