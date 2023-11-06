رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة بـ تعليم الرياض

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عددًا من الإرشادات والتوجيهات والرسائل الاتصالية والتثقيفية ضمن خطتها التوجيهية الشاملة للفترة القادمة من الفصل الدراسي الأول في كافة المدارس.

رسائل وتوجيهات

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن خطة الإدارة شملت العديد من الرسائل والتوجيهات الخاصة بفترة الاختبارات وما قبلها وتعزيز الانضباط المدرسي حيث شملت العديد من الأهداف والخطط التفصيلية التي تأتي بالتشارك مع الأسرة لتحقيق الانضباط والتشجيع المستمر من المدرسة والأسرة كدور تكاملي يتطلب العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة والرسائل التوجيهية.

انضباط والتزام

ودعا الثميري إلى أهمية غرس الانضباط والالتزام في نفوس الطلاب والطالبات لما سينعكس إيجابًا على شخصياتهم ويؤثر بشكل مباشر في أدائهم لواجباتهم وتحقيق أهدافهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم.

وأشار إلى أهمية دور الأسرة في تهيئة أبنائها لفترة الاختبارات وما قبلها والتأكيد على تعزيز مبدأ الانضباط المدرسي، والذي يتمثل في أهمية الاطلاع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها وحث الأبناء وتشجيعهم على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية ومتابعة الأبناء المستمرة في تحصيلهم الدراسي والتعاون المتواصل مع المدرسة في كافة الأمور.

وأشاد متحدث “تعليم الرياض” بالتواصل الكبير والشراكة المهمة للأسر ودورها في تهيئة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات ودعمهم الذي سينعكس إيجابًا في تحصيل أبنائهم الدراسي، ليجني الوطن ثمار ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم لامحدود للتعليم ومنسوبيه.