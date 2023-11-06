رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة بـ تعليم الرياض

لحظة دخول رئيس الحكومة الفلسطينية في نوبة بكاء على الهواء السعودية من بين أفضل 10 وجهات عالمية للسياحة في 2023 منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة المسلمة رحلة المرأة في التاريخ الإسلامي بمعرض جامعة الأميرة نورة برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو مكافحة الفساد تضبط لواءً متقاعدًا وكاتب عدل وموظفين في قضايا رشاوى هداف تميمة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في توكلنا سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عددًا من الإرشادات والتوجيهات والرسائل الاتصالية والتثقيفية ضمن خطتها التوجيهية الشاملة للفترة القادمة من الفصل الدراسي الأول في كافة المدارس.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن خطة الإدارة شملت العديد من الرسائل والتوجيهات الخاصة بفترة الاختبارات وما قبلها وتعزيز الانضباط المدرسي حيث شملت العديد من الأهداف والخطط التفصيلية التي تأتي بالتشارك مع الأسرة لتحقيق الانضباط والتشجيع المستمر من المدرسة والأسرة كدور تكاملي يتطلب العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة والرسائل التوجيهية.
ودعا الثميري إلى أهمية غرس الانضباط والالتزام في نفوس الطلاب والطالبات لما سينعكس إيجابًا على شخصياتهم ويؤثر بشكل مباشر في أدائهم لواجباتهم وتحقيق أهدافهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم.
وأشار إلى أهمية دور الأسرة في تهيئة أبنائها لفترة الاختبارات وما قبلها والتأكيد على تعزيز مبدأ الانضباط المدرسي، والذي يتمثل في أهمية الاطلاع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها وحث الأبناء وتشجيعهم على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية ومتابعة الأبناء المستمرة في تحصيلهم الدراسي والتعاون المتواصل مع المدرسة في كافة الأمور.
وأشاد متحدث “تعليم الرياض” بالتواصل الكبير والشراكة المهمة للأسر ودورها في تهيئة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات ودعمهم الذي سينعكس إيجابًا في تحصيل أبنائهم الدراسي، ليجني الوطن ثمار ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم لامحدود للتعليم ومنسوبيه.