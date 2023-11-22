Icon

50 شركة عالمية رائدة تشارك في معرض الرياض للسيارات Icon توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم Icon خطوة تؤكد اقتراب أنشيلوتي من تدريب البرازيل Icon فيفا يستعيد ذكريات فوز الأخضر: من أكبر مفاجآت المونديال Icon قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون Icon الأفارقة سلاح الرائد الهجومي في دوري روشن Icon تحديثات في جوجل ميتس Icon 4 نصائح لتجنب الإصابة بحصوات الكلى Icon أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيرحل في 2025 Icon رسالة بخط اليد من الربيعة على المساعدات السعودية لغزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رمز بسيط من السعودية للشعب الفلسطيني الشقيق

رسالة بخط اليد من الربيعة على المساعدات السعودية لغزة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
رسالة بخط اليد من الربيعة على المساعدات السعودية لغزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة العربية، رسالة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة التي كتبها بخط اليد مع المساعدات السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وجاء في الرسالة: هذه رمز بسيط من المملكة السعودية حكومة وشعبًا للشعب الفلسطيني الشقيق والعزيز، حفظكم الله بأمن وسلام.

قد يهمّك أيضاً
الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

إعلان أسماء المسرحيات المتأهلة لمهرجان الرياض للمسرح

إعلان أسماء المسرحيات المتأهلة لمهرجان الرياض للمسرح

جهود مستمرة

ووقف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برفقته سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي وفريق مختص من المركز وممثلين من جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، على سير وآليات دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما دشن الربيعة إحدى القوافل الإغاثية المتجهة إلى معبر رفح الحدودي، ومن ثم زار المستودعات وأشرف على مراحل تجهيز وتسيير القوافل الإغاثية السعودية، ووقف على الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى داخل القطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار