رسالة بخط اليد من الربيعة على المساعدات السعودية لغزة

نشرت قناة العربية، رسالة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة التي كتبها بخط اليد مع المساعدات السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وجاء في الرسالة: هذه رمز بسيط من المملكة السعودية حكومة وشعبًا للشعب الفلسطيني الشقيق والعزيز، حفظكم الله بأمن وسلام.

جهود مستمرة

ووقف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برفقته سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي وفريق مختص من المركز وممثلين من جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، على سير وآليات دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما دشن الربيعة إحدى القوافل الإغاثية المتجهة إلى معبر رفح الحدودي، ومن ثم زار المستودعات وأشرف على مراحل تجهيز وتسيير القوافل الإغاثية السعودية، ووقف على الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى داخل القطاع.