Icon

ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12 Icon رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق Icon بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية ! Icon المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة Icon من أقل الناس إصابة بالجلطات؟ Icon سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين Icon معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين Icon 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض Icon موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد Icon هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شكا عدد من مستخدمي تطبيق توكلنا من ظهور رسالة “خطأ” عند محاولة الدخول للتطبيق.

وتفاعل حساب خدمة العملاء الخاص بتطبيق توكلنا على منصة إكس، مع العديد من الشكاوى في هذا الشأن، وقال: نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة.

قد يهمّك أيضاً
أولى لقطات خسوف القمر الليلة

أولى لقطات خسوف القمر الليلة

بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

هوية جديدة لـ توكلنا

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا”، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.

وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق “توكلنا”، ولدينا أكثر من 240 خدمة.

وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من “توكلنا”.

وأفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة “توكلنا”، صالح المصيباح، بأن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين؛ مؤكدًا أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة