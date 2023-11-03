رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق

شكا عدد من مستخدمي تطبيق توكلنا من ظهور رسالة “خطأ” عند محاولة الدخول للتطبيق.

وتفاعل حساب خدمة العملاء الخاص بتطبيق توكلنا على منصة إكس، مع العديد من الشكاوى في هذا الشأن، وقال: نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة.

هوية جديدة لـ توكلنا

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا”، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.

وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق “توكلنا”، ولدينا أكثر من 240 خدمة.

وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من “توكلنا”.

وأفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة “توكلنا”، صالح المصيباح، بأن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين؛ مؤكدًا أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.