ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12 رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية ! المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة من أقل الناس إصابة بالجلطات؟ سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي
شكا عدد من مستخدمي تطبيق توكلنا من ظهور رسالة “خطأ” عند محاولة الدخول للتطبيق.
وتفاعل حساب خدمة العملاء الخاص بتطبيق توكلنا على منصة إكس، مع العديد من الشكاوى في هذا الشأن، وقال: نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة.
وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا”، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.
وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق “توكلنا”، ولدينا أكثر من 240 خدمة.
وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من “توكلنا”.
وأفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة “توكلنا”، صالح المصيباح، بأن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين؛ مؤكدًا أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.