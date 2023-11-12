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غرامات بقيمة 1.8 مليون ريال

رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال أكتوبر

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر أكتوبر 2023 على (59) منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

نظام التتبع الإلكتروني

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا (29) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و (11) منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و (19) منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو (1.8) مليون ريال.

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الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية

ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (180) يومًا أو إلغاء الترخيص.
ودعت “الهيئة” إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

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