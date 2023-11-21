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ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال وآسيا

رغبة الأردن باستعادة التوازن تصطدم بانطلاقة الأخضر المميزة

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
رغبة الأردن باستعادة التوازن تصطدم بانطلاقة الأخضر المميزة
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في مواصلة انطلاقته المميزة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، وتحقيق الفوز ضد الأردن.

مباراة الأردن

ومن المقرر أن تلعب الأردن ضد السعودية، على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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انطلاقة الأخضر

ويدخل الأخضر مباراة الأردن ضد السعودية بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات الآسيوية، وتعزيز تواجده في صدارة الترتيب، بعد البداية القوة بتجاوز باكستان بأربعة أهداف دون رد.

ويطمح مانشيني في قيادة الأخضر لتحقيق الفوز الرسمي الثاني، وذلك على الرغم من معاناته من إصابات عديدة في صفوف المنتخب، وفي مقدمتها؛ سالم الدوسري، ياسر الشهراني وعبدالإله العمري.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب الأردن الأول لكرة القدم، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظهور بشكل مميز واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 5 مباريات بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، ويتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

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