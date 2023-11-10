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ضمن منافسات دوري روشن

رغبة الاتحاد بالنهوض تصطدم بصحوة أبها

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
رغبة الاتحاد بالنهوض تصطدم بصحوة أبها
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام ضيفه أبها.

مباراة الاتحاد ضد أبها

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد ضد أبها، المقرر إقامتها عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد زعيم الجنوب في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

مباراة الاتحاد ضد أبها
موعد المباراة – المصدر @ittihad

الفريقان يسعيان للفوز

ويأمل الاتحاد بقيادة المدرب المؤقت حسن خليفة، في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق الأول لكرة القدم خلال آخر 5 جولات من دوري روشن السعودي، ليفقد الصدارة ويبتعد عن المراكز الأولى.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بدوري روشن السعودي، بعد تجاوز الشباب بهدفين مقابل هدف، والتفوق على الأخدود بنتيجة 3\2.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

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