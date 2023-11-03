رغبة الفيحاء باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الطائي

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، في مصالحة الجماهير واستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الطائي اليوم.

مباراة الطائي ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق البرتقالي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مباراة اليوم، منتشيًا بعد استعادة توازنه وتحقيق الفوز على الرياض بنتيجة 3\2 في الجولة الماضية، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وحصد الثلاث نقاط.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في النهوض سريعًا، بعد الخسارة ضد النصر بنتيجة 3\1 في الجولة الماضية، ثم توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 على يد الاتحاد.