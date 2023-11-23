Icon

كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي Icon إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند Icon موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا Icon إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة Icon المودة تتوج بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية بـ 7 معايير و118 مؤشرًا Icon طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن Icon رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال Icon تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق Icon وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية Icon تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب دخل في خلاف مع ريال مدريد

رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

قال خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية: إن النجم الكرواتي لوكا مودريتش أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الهلال صيف عام 2024، بعدما اتخذ قرارًا بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني.

ثلاثي يتنافس على ضم لوكا مودريتش

الهلال سيتنافس مع الاتحاد والأهلي لضم النجم الكرواتي صاحب الـ38 عامًا، لكن مودريتش قد ينتقل لـ الهلال لسبب وحيد.

قد يهمّك أيضاً
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

اعتزال مودريتش
لوكا

الهلال بحاجة ماسة لضم لاعب خط وسط ذو قدرات فنية جيدة، وذلك بسبب الإصابات المتكررة لكل من سلمان الفرج وعبدالإله المالكي، مما يجعل مسألة انضمام مودريتش للهلال مسألة وقت فقط.

وكان الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، ذكر أن الأهلي والاتحاد بدعم من المفاوض السعودي؛ بدأوا بالفعل المحادثات مع المقربين من لوكا مودريتش، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفهما.

وأوضح رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد والأهلي يُكثفان مفاوضاتهما؛ لإقناع النجم الكرواتي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير المقبل، وعدم الانتظام حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

مودريتش
لوكا – المصدر @HNS_CFF

حالة من عدم الاستقرار

ويعيش النجم الكرواتي حالة من عدم الاستقرار مع ريال مدريد، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخه مع المرينغي يجد نفسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي جعله يدخل في خلافات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان مودريتش هدفًا لأكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الصيف، إلا أنه فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، ولكن عدم مشاركته كأساسي باستمرار قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل، قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @lukamodric10

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة