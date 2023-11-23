رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال

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قال خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية: إن النجم الكرواتي لوكا مودريتش أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الهلال صيف عام 2024، بعدما اتخذ قرارًا بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني.
الهلال سيتنافس مع الاتحاد والأهلي لضم النجم الكرواتي صاحب الـ38 عامًا، لكن مودريتش قد ينتقل لـ الهلال لسبب وحيد.
الهلال بحاجة ماسة لضم لاعب خط وسط ذو قدرات فنية جيدة، وذلك بسبب الإصابات المتكررة لكل من سلمان الفرج وعبدالإله المالكي، مما يجعل مسألة انضمام مودريتش للهلال مسألة وقت فقط.
وكان الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، ذكر أن الأهلي والاتحاد بدعم من المفاوض السعودي؛ بدأوا بالفعل المحادثات مع المقربين من لوكا مودريتش، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفهما.
وأوضح رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد والأهلي يُكثفان مفاوضاتهما؛ لإقناع النجم الكرواتي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير المقبل، وعدم الانتظام حتى نهاية عقده في يونيو 2024.
ويعيش النجم الكرواتي حالة من عدم الاستقرار مع ريال مدريد، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخه مع المرينغي يجد نفسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي جعله يدخل في خلافات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وكان مودريتش هدفًا لأكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الصيف، إلا أنه فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، ولكن عدم مشاركته كأساسي باستمرار قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل، قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.
رئيس تحرير الماركا الإسبانية:#الهلال سيظفر بخدمات #مودريتش، والمملكة العربية السعودية وجهته القادمة@jfelixdiaz#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/kCOnxuKHi0
— #دورينا_غير (@SBA_sport) November 22, 2023