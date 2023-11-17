Icon

رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين Icon الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش Icon وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض Icon استعلام نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور Icon مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر Icon نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا Icon ليونيل ميسي لـ لاعبي أوروجواي: احترموا أنفسكم ! Icon مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3 ملم Icon صالح الشهري يستذكر هدفه في الأرجنتين Icon فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فورًا في غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في تصفيات يورو 2024

رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمين قياسيين، وذلك بعد فوز منتخب بلاده أمس على حساب منتخب ليشتنشتاين بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

هدف كريستيانو رونالدو

وكان نجم نادي النصر سجل الهدف الأول في شباك ليشتنشتاين في الدقيقة الـ47 من عمر المباراة.

قد يهمّك أيضاً
تعرف على قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي من حاسبة الدعم

تعرف على قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي من حاسبة الدعم

هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

وحقق نجم نادي النصر رقمين قياسيين، وذلك بعد الفوز على ليشتنشتاين، الرقم الأول هو تسجيله لـ 128 هدفًا مع منتخب البرتغال، ليكون أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية، كما أصبح قائد النصر أول لاعب يسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي في سن الـ38 عامًا.

كريستيانو رونالدو - البرتغال

وحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا على ليختنشتاين بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وانتهت المباراة بفوز “برازيل أوروبا” بهدفين دون رد.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية، لتعزز تواجدها في صدارة مجموعتها بتصفيات “يورو 2024“، وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين، منتخب سلوفاكيا الوصيف بـ19 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس
آخر الاخبار

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس

آخر الاخبار
مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات
السعودية اليوم

مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار...

السعودية اليوم
Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة
الترفيه

Battle of the Baddest في موسم الرياض...

الترفيه
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة...

الرياضة
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية
السعودية اليوم

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها...

السعودية اليوم
لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض
السعودية اليوم

لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب...

السعودية اليوم
أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام أبها
الرياضة

أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام...

الرياضة
الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة
السعودية اليوم

الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع...

السعودية اليوم