رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمين قياسيين، وذلك بعد فوز منتخب بلاده أمس على حساب منتخب ليشتنشتاين بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

هدف كريستيانو رونالدو

وكان نجم نادي النصر سجل الهدف الأول في شباك ليشتنشتاين في الدقيقة الـ47 من عمر المباراة.

وحقق نجم نادي النصر رقمين قياسيين، وذلك بعد الفوز على ليشتنشتاين، الرقم الأول هو تسجيله لـ 128 هدفًا مع منتخب البرتغال، ليكون أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية، كما أصبح قائد النصر أول لاعب يسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي في سن الـ38 عامًا.

وحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا على ليختنشتاين بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وانتهت المباراة بفوز “برازيل أوروبا” بهدفين دون رد.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية، لتعزز تواجدها في صدارة مجموعتها بتصفيات “يورو 2024“، وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين، منتخب سلوفاكيا الوصيف بـ19 نقطة.