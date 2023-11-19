رقمان قياسيان لـ منتخب فرنسا بعد تسجيل 14 هدفًا

حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، رقمين قياسيين وذلك بعد فوزه الكبير أمس على منتخب جبل طارق بنتيجة 14-0 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

منتخب فرنسا يتفوق على ألمانيا

وسجل للمنتخب الفرنسي كل من ” كيليان مبابي 3 أهداف، أوليفيه جيرو هدفين، كينجسلي كومان هدفين، هدف لكل من أدريين رابيو وعثمان ديمبيلي وماركوس تورام ويوسف فوفانا وجوناثان كلاوس ووارن زائير إيمري، إيثان جيمس لاعب جبل طارق بالخطأ في مرماه”.

الرقم القياسي الأول للمنتخب الفرنسي هو تحقيقه أكبر فوز في تاريخه بجانب أن نتيجة الـ14-0 واحدة من أكبر النتائج في التصفيات المؤهلة لنهائيات اليورو.

الرقم القياسي الثاني هو تفوق المنتخب الفرنسي على نتيجة المنتخب الألماني حيث فاز الأخير على سان مارينو بنتيجة 13-0 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2008، بينما حقق المنتخب الفرنسي النتيجة الأكبر في التصفيات بنتيجة 14-0.

300 هدف لـ مبابي

وبدأ كيليان مبابي المباراة يحمل شارة قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ليحقق إنجازًا تاريخيًا، حيث بات أول لاعب أقل من 25 عامًا، يرتدي شارة الديوك في 5 مباريات متتالية.

وسجل مبابي هاتريك في شباك منتخب جبل طارق الأول لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 46 هدفًا خلال 74 مباراة دولية، ليصبح ثالث هدافي الديوك في التاريخ، متجاوزًا زميله أنطوان جريزمان.

ورفع مبابي عدد الهاتريك الذي سجله في مسيرته مع الديوك والأندية إلى 17، وبات قريبًا من انتزاع صدارة الهدافين التاريخين لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الذي يحتله مهاجم ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو برصيد 56 هدفًا.

كما وصل كيليان مبابي إلى الهدف رقم 300 في مسيرته سواء مع الأندية أو منتخب بلاده، وهو الإنجاز الذي وصفه بأنه “مجرد خطوة في مشوار طويل”.