رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر

حقق محمد البريك، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رقمًا آسيويًّا منحه التفوق على عبدالرحمن غريب نجم النصر، وذلك بعد مرور 4 جولات في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

محمد البريك يتفوق على غريب

وكشف الحساب الرسمي لـ بطولة “دوري أبطال آسيا” عبر منصة “إكس” أن محمد البريك تفوق على عبدالرحمن غريب نجم النصر ومارين جاكوليس وزيكا في ترتيب صناع الأهداف في البطولة الآسيوية.

وصنع البريك 5 أهداف، وصنع عبدالرحمن غريب 4 أهداف، وصنع جاكوليس 3 أهداف، وصنع زيكا 3 أهداف.

نتائج الجولة الرابعة

وكانت نتائج الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لأندية الغرب انتهت بفوز القوة الجوية العراقي على اتحاد جدة بثنائية دون رد، وتعادل ناساف كارشي الأوزبكي مع الشارقة الإماراتي بنتيجة هدف لكل فريق، بينما فاز نافباخور الأوزبكي على نساجي الإيراني بثلاثية لهدف، وفاز الهلال على مومباي سيتي الهندي بثنائية دون رد، وفاز الفيصلي الأردني على السد القطري بثنائية دون رد، وفاز سباهان الإيراني على فريق أولماليك الأوزبكي بتسعة أهداف دون رد.

وتعادل آهال التركمنستاني مع باختاكور الأوزبكي بهدف لكل فريق، وتعادل استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مع بيرسبوليس الإيراني بهدف لكل فريق، وفاز العين الإماراتي على الفيحاء بثلاثية لهدفين، وفاز النصر على الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدفين.