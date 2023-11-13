Icon

رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه Icon أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط Icon رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر Icon 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon 51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني Icon وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد مرور 4 جولات بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق محمد البريك، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رقمًا آسيويًّا منحه التفوق على عبدالرحمن غريب نجم النصر، وذلك بعد مرور 4 جولات في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

محمد البريك يتفوق على غريب

وكشف الحساب الرسمي لـ بطولة “دوري أبطال آسيا” عبر منصة “إكس” أن محمد البريك تفوق على عبدالرحمن غريب نجم النصر ومارين جاكوليس وزيكا في ترتيب صناع الأهداف في البطولة الآسيوية.

قد يهمّك أيضاً
رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة بـ تعليم الرياض

رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة بـ تعليم الرياض

خالد الفالح: نتطلع لإمداد العالم ببطاريات المركبات الكهربائية

خالد الفالح: نتطلع لإمداد العالم ببطاريات المركبات الكهربائية

وصنع البريك 5 أهداف، وصنع عبدالرحمن غريب 4 أهداف، وصنع جاكوليس 3 أهداف، وصنع زيكا 3 أهداف.

نتائج الجولة الرابعة

وكانت نتائج الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لأندية الغرب انتهت بفوز القوة الجوية العراقي على اتحاد جدة بثنائية دون رد، وتعادل ناساف كارشي الأوزبكي مع الشارقة الإماراتي بنتيجة هدف لكل فريق، بينما فاز نافباخور الأوزبكي على نساجي الإيراني بثلاثية لهدف، وفاز الهلال على مومباي سيتي الهندي بثنائية دون رد، وفاز الفيصلي الأردني على السد القطري بثنائية دون رد، وفاز سباهان الإيراني على فريق أولماليك الأوزبكي بتسعة أهداف دون رد.

وتعادل آهال التركمنستاني مع باختاكور الأوزبكي بهدف لكل فريق، وتعادل استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مع بيرسبوليس الإيراني بهدف لكل فريق، وفاز العين الإماراتي على الفيحاء بثلاثية لهدفين، وفاز النصر على الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
السعودية اليوم

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج...

السعودية اليوم
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
مشاهير

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا...

مشاهير
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
الرياضة

مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في...

الرياضة
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر
الترفيه

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري...

الترفيه
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول
الرياضة

تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط...

الرياضة
أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية
الرياضة

أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز...

الرياضة
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
السعودية اليوم

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد...

السعودية اليوم