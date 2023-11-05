رقم استثنائي لـ كريستيانو رونالدو في عام 2023

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار مع النصر في دوري روشن السعودي خلال منافسات عام 2023، ليحقق رقمًا استثنائيًا في الدوريات الخليجية الكبرى.

كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا مميزًا

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الخليج بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، وقدم تمريرة حاسمة، ليُعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري روشن السعودي.

ويُعد رونالدو هو أكثر لاعب ساهم بأهداف في الدوريات الخليجية الكبرى منذ أول مشاركة له مع النصر في يناير الماضي، حيث ساهم بتسجيل 35 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 26 مرة، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

كما يُعتبر كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي تحظى حاجز الـ30 مساهمة، وبفارق 7 مساهمات تهديفية عن أقرب مُلاحقيه كودجو لابا خلال هذه الفترة بـ28 مساهمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، كما أنه الأكثر مساهمة للأهداف بـ7 تمريرات حاسمة.

النصر في دوري روشن

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على نظيره الخليج بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، معززًا تواجده في المركز الثاني.