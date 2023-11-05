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بعد تألقه اللافت مع النصر

رقم استثنائي لـ كريستيانو رونالدو في عام 2023

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
رقم استثنائي لـ كريستيانو رونالدو في عام 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار مع النصر في دوري روشن السعودي خلال منافسات عام 2023، ليحقق رقمًا استثنائيًا في الدوريات الخليجية الكبرى.

كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا مميزًا

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الخليج بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، وقدم تمريرة حاسمة، ليُعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري روشن السعودي.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويُعد رونالدو هو أكثر لاعب ساهم بأهداف في الدوريات الخليجية الكبرى منذ أول مشاركة له مع النصر في يناير الماضي، حيث ساهم بتسجيل 35 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 26 مرة، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

كما يُعتبر كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي تحظى حاجز الـ30 مساهمة، وبفارق 7 مساهمات تهديفية عن أقرب مُلاحقيه كودجو لابا خلال هذه الفترة بـ28 مساهمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، كما أنه الأكثر مساهمة للأهداف بـ7 تمريرات حاسمة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري روشن

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على نظيره الخليج بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، معززًا تواجده في المركز الثاني.

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