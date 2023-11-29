رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية

حقق حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، رقمًا مميزًا في مسيرته بعد مشاركته مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

ياسين بونو يحقق رقمًا مميزًا

وشارك ياسين بونو مع الهلال ضد نافباخور الأوزبكي بالأمس، في أول مواجهة قارية له بقميص الزعيم، وظهر بشكل مميز؛ ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن بونو أصبح أول حارس مرمى عربي يُشارك في بطولة دوري الأبطال في 3 قارات مختلفة.

ولعب ياسين بونو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتألق مع إشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يبدأ مشواره في آسيا مع الهلال بالأمس.

فوز الهلال ضد نافباخور

ولعب الهلال ضد نافباخور الأوزبكي بالأمس على الملعب المركزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز الزعيم بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا، وضمن التأهل إلى الدور التالي، وبفارق 3 نقاط عن نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.