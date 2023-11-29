رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية

المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.68 مليار ريال الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة حتى الـ8 مساء المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد وظائف أكاديمية في جامعة المجمعة هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030 حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 تصل مطار العريش
حقق حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، رقمًا مميزًا في مسيرته بعد مشاركته مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.
وشارك ياسين بونو مع الهلال ضد نافباخور الأوزبكي بالأمس، في أول مواجهة قارية له بقميص الزعيم، وظهر بشكل مميز؛ ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن بونو أصبح أول حارس مرمى عربي يُشارك في بطولة دوري الأبطال في 3 قارات مختلفة.
ولعب ياسين بونو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتألق مع إشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يبدأ مشواره في آسيا مع الهلال بالأمس.
ولعب الهلال ضد نافباخور الأوزبكي بالأمس على الملعب المركزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز الزعيم بهدفين دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا، وضمن التأهل إلى الدور التالي، وبفارق 3 نقاط عن نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.