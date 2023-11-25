رقم تاريخي لـ كريستيانو رونالدو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا تاريخيًا في مسيرته.

كريستيانو رونالدو يواصل التألق

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفين ضد الأخدود، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوريات الدرجة الممتازة في تاريخ كرة القدم برصيد 527 هدفًا، متجاوزًا النجم جوزيف بيكان صاحب الـ526 هدفًا.

وسجل كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، الهدف رقم 867 في مسيرته الاحترافية، وحقق الانتصار الـ789 في مسيرته، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر منصة “إكس”.

ورفع كريستيانو رونالدو، رصيده إلى 15 هدفًا في دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة قائمة الهدافين، وبفارق 5 أهداف، عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

فوز النصر ضد الأخدود

ولعب النصر ضد الأخدود بالأمس على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط، ويتواجد في المركز الـ16.