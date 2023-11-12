رقم تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال منافسات الموسم الحالي، ليُحقق رقمًا تاريخيًّا.

محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي

وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة ليفربول ضد برينتفورد، مساء اليوم الأحد، ونجح في تسجيل هدفين، الأول؛ بعد تمريرة مميزة من داروين نونيز، والثاني من صناعة اللاعب تسيميكاس.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن محمد صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول؛ يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم في ملعب “أنفيلد” بالدوري الإنجليزي.

وأشاد نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على “إكس”، بالتألق اللافت لنجمه محمد صلاح في الموسم الرياضي الحالي، بعد نجاحه في المساهمة بالأهداف في 15 مباراة متتالية مع الفريق الأول لكرة القدم.

فوز ليفربول ضد برينتفورد

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد برينتفورد على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الريدز لفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الـ11.