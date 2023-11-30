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بعد تألقه مع الرياض ضد الحزم

رقم مميز لـ مارتن كامبانيا في دوري روشن

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
رقم مميز لـ مارتن كامبانيا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، الأوروغوياني مارتن كامبانيا خلال مواجهة الحزم اليوم، ليكون من أبرز اللاعبين في المباراة.

تألق مارتن كامبانيا

وقام مارتن كامبانيا بـ8 تصديات ضد الحزم، وهو أعلى رقم لحارس مرمى في مباراة واحدة بالمناصفة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

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وأشادت شبكة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بالمستوى اللافت الذي قدمه مارتن كامبانيا ضد الحزم، ومنحته أعلى تقييم في المباراة بـ9 درجات.

مارتن كامبانيا
كامبانيا – المصدر @AlRiyadhFC

تعادل الرياض ضد الحزم

ولعب الرياض ضد الحزم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

مباراة الرياض والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ورفع الرياض رصيده إلى 13 نقطة، ليتواجد في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم إلى 8 نقاط، في المركز الأخير.

الحزم والرياض - الرياض والحزم
جانب من المباراة – المصدر @AlRiyadhFC

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