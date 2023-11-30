رقم مميز لـ مارتن كامبانيا في دوري روشن

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ظهر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، الأوروغوياني مارتن كامبانيا خلال مواجهة الحزم اليوم، ليكون من أبرز اللاعبين في المباراة.
وقام مارتن كامبانيا بـ8 تصديات ضد الحزم، وهو أعلى رقم لحارس مرمى في مباراة واحدة بالمناصفة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.
وأشادت شبكة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بالمستوى اللافت الذي قدمه مارتن كامبانيا ضد الحزم، ومنحته أعلى تقييم في المباراة بـ9 درجات.
ولعب الرياض ضد الحزم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.
ورفع الرياض رصيده إلى 13 نقطة، ليتواجد في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم إلى 8 نقاط، في المركز الأخير.