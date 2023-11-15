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بعد تحقيقه لسلسلة انتصارات متتالية

رقم مميز لهلال جيسوس في دوري روشن

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
رقم مميز لهلال جيسوس في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

الهلال يتألق مع جيسوس

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الهلال يمتلك أطول سلسلة فوز هذا الموسم برصيد 6 انتصارات متتالية، وذلك بقيادة جيسوس الذي لم يُهزم حتى الآن.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وسقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي ضد ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، قبل أن ينتفض ويحصد 6 انتصارات أمام كل من؛ الشباب، الأخدود، الخليج، الأهلي، الفتح والتعاون.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة جيسوس هو الوحيد الذي لم يخسر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم والتتويج باللقب.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الهلال يستعد لمواجهة الحزم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، تنفرد كتيبة جيسوس بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، من 11 فوزًا والتعادل مرتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 7 نقاط.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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