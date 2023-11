روبن نيفيز قد ينتقل لنيوكاسل ونجم مانشستر يونايتد بديله !

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، نجم نادي الهلال، قد ينتقل لصفوف فريق نيوكاسل الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي الرياضي والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، بين جاكوبز عبر حسابه في منصة إكس: “من المعلوم أن نيفيز منفتح على الانضمام لفريق نيوكاسل على سبيل الإعارة، ونيوكاسل قد يشتريه بصورة نهائية من نادي الهلال فيما بعد”.

وأضاف: “الهلال يفكر في التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو في عام 2024 كبديل نيفيز”.

وفكر نيوكاسل في ضم روبن نيفيز كبديل للاعب الإيطالي الموقوف ساندرو تونالي.

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لفارس الدهناء في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

