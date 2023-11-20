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متحدثًا عن مواجهة السعودية والأردن

روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة القدم ونحترم منتخب الأردن

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة القدم ونحترم منتخب الأردن
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني عن آخر استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الأردني غدًا في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

تعليق روبيرتو مانشيني

وقال المدرب الإيطالي مانشيني في المؤتمر الصحفي: ” لا يوجد شيء مضمون في عالم كرة القدم، إذا كنا نريد ضمان التأهل، يجب علينا أن نفوز ونحقق الكثير من النقاط”.

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وتابع: ” نحن نحترم المنتخب الأردني وليست ثقة مفرطة بأن نصل قبل المباراة بيوم، لقد تدربنا جيدًا في الأحساء وجاهزون للمباراة”.

وأضاف: ” لعبت بكل احترام أمام باكستان ولم ألعب بفريق رديف، لعبت من أجل الفوز بالنقاط الثلاث”.

روبيرتو مانشيني

توقيت مباراة السعودية والأردن

وتنطلق المباراة غدًا في السابعة مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، كما تُعرض عبر قناة SSC، وقناة الكأس القطرية.

وكان المنتخب السعودي، فاز على المنتخب الباكستاني في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي برباعية دون رد، أما المنتخب الأردني فتعادل مع منتخب طاجيكستان بهدف لكل فريق.

وفي سياق آخر، أعاد صالح الشهري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، نشر أبرز أهدافه التي أحرزها في شهر نوفمبر مع المنتخب السعودي، وذلك بعد تألقه في مباراة باكستان الخميس الماضي.

ونشر الشهري عبر حسابه في Snap Chat مقطع فيديو لهدفه في الأرجنتين في نوفمبر من العام الماضي خلال لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم في قطر.

كما نشر كذلك هدفيه في شباك باكستان بعنوان: “نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023”.

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