روبيرت ليفاندوفسكي يفوز بجائزة البيتشيشي

تُوج النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بجائزة “البيتشيشي” كأفضل هداف في الدوري الإسباني موسم 2022/ 2023.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة عبر “الإنترنت” أن النجم البولندي تُوج بالجائزة بعدما أحرز 23 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي ليكون هداف المسابقة.

تعليق ليفاندوفسكي

وقال النجم البولندي بعد الفوز بالجائزة: “أريد توجيه الشكر لزملائي الذين ساعدوني كثيرًا ولكل الجماهير، الذين احتضونني منذ الوصول للفريق، هذا لم يوقف بداخلي الرغبة في تحقيق المزيد، نحن برشلونة ولا يزال هناك موسم طويل لتحقيق ما نريد”.

وكان الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، تُوج بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي حيث سُميت الجائزة باسم زامورا نسبة إلى الحارس الإسباني الراحل ريكاردو زامورا.