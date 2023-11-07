رولز رويس تكشف سرًّا بشأن أغلى سيارة بالطلب في العالم

كشفت شركة “رولز رويس” Rolls-Royce البريطانية عن أغلى سيارة بالطلب في العالم وهي “لا روز نوار” La Rose Noire- أي الزهرة السوداء باللغة الفرنسية- بتكلفة بلغت أكثر من 30 مليون دولار.

رولز رويس السيارة الأكثر روعة وأناقة

ووصفتها الشركة بأنها الأكثر أناقة وروعة بين السيارات، فهي نسخة فريدة ضمن 4 تحف تنتجها الشركة البريطانية الشهيرة، وتستوحي طابعها من وردة “بلاك باكارا”. حيث إن عملاء رولز رويس يدفعون بسخاء مقابل السيارات الفاخرة المخصّصة ذات المستويات غير المسبوقة في الفخامة والتصميمات الداخلية والنقوش الشخصية حسب الطلب.

ويعد التصميم الخارجي للسيارة مستوحى من وردة البكارا السوداء، التي يقال إنها الزهرة المفضلة لوالدة العميل، وتتألق بتلات الوردة الداكنة بظل أحمر داكن تحت أشعة الشمس المباشرة ولكنها تبدو سوداء تقريبًا عندما تكون مظللة.

لون مميز لسيارة La Rose Noire

ولتحقيق هذا التأثير، طوّر فريق التصميم الخاص لدى رولز رويس هذا اللون المميز، واعتمد على 5 طبقات مختلفة التركيب من الورنيش الشفاف، أُضيفت جميعها إلى الطبقة الأساسية، ثم تم تركيب كل طبقة إضافية بشكلٍ يجعلها تحتوي على درجة مختلفة بنسبة قليلة من اللون الأحمر.

تتركز أكثر الميزات جذبًا حول سطح السيارة الخلفي، والمدعوم بتطعيمات من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، وبضغطة زر واحدة، يمكن فتحه كأجنحة الفراشة ليكشف عن “جناح استضافة” مُعد للترفيه في الهواء الطلق.

أهم مواصفات سيارة رولز رويس

وفي الداخل بذل المتخصصون جهدًا بالغًا أيضًا، إذ يتكوّن سطح التابلوه الخشبي من 533 وحدة مطلية باللون الأحمر لمحاكاة أوراق الزهور المتساقطة، ومغلفة بطبقة حماية خاصة مع 1.603 قطعة خشبية مثبتة يدويًّا، و1,070 وحدة أخرى فائقة التناسق لتشكل الخلفية.

– أما التحفة الفريدة في لوحة قيادة السيارة فهي ساعة فاخرة من أوديمار بيغيه تم إنتاجها بنسخة واحدة فقط، وقد طلب العميل تركيبها ويمكنه نزعها متى أراد وارتداءها كأي ساعة معصم أخرى.

أغلى سيارة في العالم

علمًا أنها من طراز رويال أوك Royal Oak موضوعة في علبة تتناغم عناصرها مع تصميم سيارة “لا روز نوار”، من خلال اشتمالها على عدادات حمراء وإطار داخلي أحمر.

وقد كلفت “لا روز نوار” العميل أكثر من 30 مليون دولار، ما يجعلها على الأرجح أغلى سيارة مخصّصة في العالم. وهي سيارة فاخرة فريدة من نوعها صُنعت عندما كانت رولز-رويس تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2004. كما أن السيارة مستوحاة من سيارة رولز- رويس تايب 41 (Phantom I) التي صنعت في عام 1925، وتعد واحدة من أشهر السيارات الفاخرة في تاريخ السيارات.

تمتاز لا روز نوار بتصميم فاخر وأنيق، وتمثل تواصلًا للتقاليد الرفيعة التي تشتهر بها رولز- رويس. السيارة مزودة بمحرك V16 قوي وفخم، وهي مصنوعة يدويًّا بشكل كامل وفقًا لمعايير الحرفية العالية التي تعتمدها الشركة. يتميز التصميم الخارجي للسيارة بأنه أنيق وكلاسيكي، بينما يوفر التصميم الداخلي للسائق والركاب أقصى درجات الراحة والفخامة.